أستاذ بجامعة الأزهر لأئمة بنجلاديش: السُنة النبوية تدعو للتسامح ونبذ الغلو في القول والعمل

ألقى الدكتور السيد متولى الأستاذ بجامعة الأزهر محاضرة تحت عنوان "قواعد فهم السنة النبوية" لأئمة ووعاظ بنجلاديش عبر شبكة الانترنت عن بُعد ضمن سلسة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب.

عرف الدكتور سيد السنة المطهرة بأنها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير، مضيفا أن السنة المطهرة مبينة للقرآن الكريم فعلاقة السنة بالقرآن هي علاقة البيان وتأسيس معنى جاء في القرآن على سبيل الإجمال ووضحته السنة، فالسنة شاملة لكل جوانب حياة الإنسان حيث تدعو إلى التسامح ونبذ الغلو في القول والعمل .

وأشار إلى أن الأمم السابقة كانت عندما تضل يرسل الله لهم الرسل، فأرسل كل رسول إلى قومه وكانت دعوتهم جميعًا تصب في اتجاه واحد (يا قومِ اعبدوا الله مالكم من إله غيره) إلى أن جاءت الرسالة الخاتمة على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت دعوته عامة وأمته هي أمة خاتم النبين، فالسنة المطهرة والقرآن الكريم هما المصدران الصحيحان للوصول إلى الإسلام الحق بلا إفراط أو تفريط.

في نهاية المحاضرة أوصى الدكتور المتدربين بضرورة تعلم اللغة العربية والتعلم من المصادر الصافية من أجل فهم السنة المطهرة فهما صحيحا وأن لا يأخذوا علمهم إلا من الأحاديث الصحيحة.