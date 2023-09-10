6 غارات روسية مركزة على أهداف أوكرانية والقضاء علي 5400 جندي

أعلنت لقوات الروسية، اليوم الاحد، أنها شنت ست غارات مكثفة على أهداف أوكرانية حساسة وقامت بالقضاء على 5400 جندي أوكراني خلال أسبوع.

وقُتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في ضربات جوية روسية على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه في الفترة من 2 سبتمبر إلى التاسع منه نفذت القوات الروسية 6 ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر وكذلك بمسيرات، على مواقع تابعة للاستطلاع اللاسلكي التقني الأوكراني، والبنية التحتية للموانئ، وإنتاج القوارب المسيرة.

ونتج عن هذه الضربات تعطيل عمل أنظمة الاستطلاع الراديوي الاستراتيجية، والخدمات اللوجستية لقوات العدو العاملة على محوري خيرسون وزابوريجيا.