«السبكي» خلال لقائه سفير سنغافورة: تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية في الرعاية الصحية والاستثمار

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و(حياة كريمة) بوزارة الصحة والسكان، أن ما يحدث بملف الاستثمار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غير مسبوق، مشيرا إلى السعى لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد السبكي، سفير دولة سنغافورة لدى القاهرة دومينيك جوه، والسكرتير الأول في السفارة جيرمي لو، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية؛ لتعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر وسنغافورة في قطاع الرعاية الصحية، وبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة، وتدريب الكوادر البشرية من مقدمي الخدمة الصحية، وفرص تبادل الزيارات بين الاستشاريين والكوادر الصحية؛ لتبادل الخبرات بين الدولتين في مجال نظم إدارة وتشغيل وتقديم الخدمات والرعاية الطبية المتطورة بالمنشآت الصحية.

كما بحث اللقاء، فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجال تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، وآليات تشجيع السياحة العلاجية بين البلدين، إلى جانب الاستفادة من نماذج الشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في سنغافورة كأحد النماذج الدولية الناجحة.

وقال “السبكي” إن الوقت الحالي يعد فرصة ذهبية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية الراغبة في الاستثمار الصحي، بما يتيحه التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية تعزيز فرص تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع سنغافورة؛ لتعزيز التطوير والابتكار في الرعاية الصحية، وعمل توأمة لتبادل الخبرات الطبية والعلمية مع المستشفيات الرائدة في القطاع الطبي بسنغافورة، لافتًا إلى أن التعاون في مجال الحلول الطبية المبتكرة محور مهم لتعزيز القدرات الصحية.

وأضاف أن استثمارات سنغافورة في مصر كبيرة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والاستثمار في مجال الرعاية الصحية الفترة القادمة، لافتًا إلى امتلاك هيئة الرعاية الصحية منشآت صحية معتمدة دوليًا تقدم خدمات طبية عالية الجودة، وتؤهلها لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مجال السياحة العلاجية.

من جانبه، أشاد سفير سنغافورة لدى القاهرة السفير دومينيك جوه، بالتقدم الكبير الذي شهدته مصر في مجال الرعاية الصحية، مؤكدا استعداد سنغافورة للمساهمة في هذا التطور وتعزيز التعاون الصحي مع مصر، معربًا عن استعداد سنغافورة لتبادل ونقل الخبرات في مجالات مثل تطوير التكنولوجيا الصحية وتطوير البرامج التدريبية وتبادل المعرفة في أنظمة البحوث العملية والسياحة العلاجية.

كما أشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية للملف الصحي، مما جعل مصر وجهة عالمية للرعاية الطبية والسياحة العلاجية والاستثمارات الصحية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور السبكي، الدعوة لسفير سنغافورة لدى القاهرة، لزيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس"؛ وذلك للاطلاع على مدى التقدم والتطور التكنولوجي بالمنشآت الصحية، والمراكز المتميزة للعلاج، كما وجه إليه الدعوة لحضور المؤتمر الدولي القادم للسياحة الصحية والعلاجية، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد السفير دومينيك جوه، ترحيبه بالدعوتين، معربًا عن حرصه الدائم على التعاون مع الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون في مجالات الرعاية الصحية بين البلدين.