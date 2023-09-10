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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يفتتح معرض «أهلاً مدرستي» بمجمع الملك فهد بالقاهرة

معرض أهلا مدرستي
معرض أهلا مدرستي

يفتتح الآن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض "أهلاً مدرستى" بمجمع مدارس الملك فهد بمحافظة القاهرة.

ويهدف معرض "أهلاً مدرستى" بمجمع مدارس الملك فهد ، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور 
، حيث يوفر كل ما يحتاجه الطلاب من أدوات مدرسية ، بأسعار منخفضة تناسب الجميع.

وتضم منتجات  معرض "أهلاً مدرستى" بمجمع مدارس الملك فهد ، مستلزمات مدرسية وادوات مكتبية وزي مدرسي ومصنوعات جلدية ومنتجات غذائية ومفروشات ومطهرات وهدايا بأسعار منخفضة .

وعلى جانب آخر .. وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة لجميع معلمي مصر بمناسبة عيد المعلم المصري.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كلمته الموجهة للمعلمين: أبنائي وزملائي المعلمين .. لا يسعني في يوم عيد المعلم المصري إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أيضاً أتقدم بالشكر لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب، ويترك أثرا طيبا في طلابه.

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته الموجهة للمعلمين قائلاً: أعلن أيضا افتخاري بكوني أنتمي لأصحاب هذه الرسالة التي قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضا يسرني أن أعلن أفتخاري بالمعلم المصري، الذي لا يدخر جهدا في إتمام رسالته.

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