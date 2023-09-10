بدء أعمال إنشاء محطة الغاز الطبيعي بمدينة فايد

اعلن النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية والكتلة البرلمانية أنه تمت أولي خطوات إنشاء محطة غاز طبيعي بمدينة فايد السياحية بمحافظة الإسماعيلية لتزويد المنازل و القري السياحية و المقار الخدمية.

أشار النائب سامي سليم الي نجاح الجهود بعد شهور من عقد الجلسات و مناقشة لطلبات الإحاطة لدي الجهات المختصة، بالاضافة الي الزيارات لدي الشركة القابضة للغازات و وزارة البترول.



كما أشار النائب سامي سليم إلي أنه قد بدأت شركة تاون جاس في عمل جسات التربة صباح اليوم، و سيتم قريباً تركيب محطة الرفع بمكانها بعد إنتهاء إجراءات إستلامها من الجمارك.

وشدد عضو مجلس النواب علي المتابعة الدورية لجميع الإجراءات الجادة لإنجاز إقامة المحطة خطوة بخطوة لحين توصيل الغاز للمنازل و بدء تشغيل الخدمة.

ويتابع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بمحافظة الإسماعيلية، ومناقشة احتياجات المحافظة من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

وأكد شريف بشارة علي استعداداه ودعمه الكامل لشركة تاون جاس في تنفيذ جميع الخطط المستهدفة إضافة لإصداره تعليمات فورية وعاجلة تتضمن تسهيل كافة الإجراءات لصالح الشركة وتقديم كافة أشكال الدعم للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة فايد.

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