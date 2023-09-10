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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملتقي توظيف بأسيوط يوفر 550 فرصة عمل للشباب

صدى البلد


أعلنت  مديرية العمل بمحافظة أسيوط  عن تنظيم ملتقى توظيف للشباب من الجنسين ، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال وجمعية الطفولة والتنمية، يوفر  550 فرصة عمل فى 12 شركة قطاع خاص وإستثمارى ، وذلك غدا الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 بمقر فندق الوطنية شارع الجمهورية.

 وذلك فى إطار جهود الوزارة والمديرية فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم فى القطاع الخاص بما يعزز مشاركتهم فى تنفيذ خطط التنمية ويخفض من معدلات البطالة التى وصلت فى الربع الثانى من العام الجارى لـ 7 % فى ظل الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح على سيد مصطفى مدير المديرية ، ان الفرص التى يوفرها الملتقى للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل للعمل فى تخصصات مندوب مبيعات ، وموظف فرع ، وأفراد أمن ، ومشرفين بيع ، وأخصائي تمويل ، ومهندسين ، ومحاسبين ، وفنيين ، وسائقين ، ومدرسين ، وعمال عاديين ، ومنوهاً إلى ان الشركات التى وفرت الفرص بالتنسيق مع المديرية هى : شركة أيزون ، والدلتا للتأمين ، وجهاز الخدمة الوطنية ( مستشفى القصر ) ، وفرع كازيون ، وريفي ، وشركة كوكاكولا ، ومشروعى ، والدولية للمستلزمات الطبية ، وفورى ، وأمان ، وسنده ، واستراجيتيك ، وسمارت الدولية ، وتشب لتأمينات الحياة ، ومصر للتأمين على الحياة ، وشركة جلوبال .


ودعا مدير المديرية الشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على فرصة عمل حقيقية بالتقديم على تلك الوظائف خلال الملتقى، واختيار الوظيفة المناسبة لكل منهم ، والإستفادة من المزايا التى توفرها لهم تلك الفرص من رواتب مجزية فى كافة التخصصات ، وعقود عمل ، وتأمين صحى وإجتماعى ، تحت إشراف المديرية وأجهزتها  .

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