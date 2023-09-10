مودي يقترح عقد جلسة افتراضية لمجموعة العشرين في نوفمبر.. ما السبب؟



اقترح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، عقد جلسة افتراضية لمجموعة العشرين في نهاية نوفمبر القادم لتقييم الاقتراحات والقرارات المتخذة في قمة القادة التي اختتمت، اليوم الأحد.

وفي ملاحظاته الختامية في الجلسة الأخيرة لقمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين، أشار مودي إلى أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين ستستمر رسميا حتى 30 نوفمبر، وتبقى أكثر من شهرين ونصف الشهر لولايتها كرئيس للتجمع.

وقال مودي: "في اليومين الماضيين، طرحتم وجهات نظركم، وقدمتم اقتراحاتكم"، مؤكدا أنه "من مسؤوليتنا أن يتم النظر إلى الاقتراحات التي تم طرحها عن كثب حول كيفية تسريعها".

وأضاف"إن اقتراحي هو أن نعقد دورة أخرى لمجموعة العشرين تقريبا في نهاية نوفمبر. في تلك الجلسة، يمكننا استعراض القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال هذه القمة. ستشارك فرقنا تفاصيلها مع جميع وجهات النظر"معربا عن أنبه في أن ينضم جميع القادة إلى هذه الجلسة.



وتابع: "مع هذا أعلن أن قمة مجموعة العشرين مغلقة".



وفي وقت سابق، في الجلسة الختامية، سلم مودي المطرقة وقدم أطيب التمنيات للبرازيل للرئاسة. وستتولى البرازيل رسميا عباءة رئاسة مجموعة النخبة في 1 ديسمبر من هذا العام.