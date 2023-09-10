عمل الإسكندرية تتابع الدورات التدريبية على مهنة التبريد والتكييف للشباب







نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية جولة تفقدية لمركز تدريب مهني محرم بك ومتابعة الدورات التدريبية على مهنة التبريد والتكييف بنظام الساعات المعتمدة لمدة 200 ساعة تدريبية،لعدد 18 متدرب.

وذلك ضمن الخطة التدريبية للعام 2023 / 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة،وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة ، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم فى تحسين مستويات المعيشة وتحقق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، انه قام بجولة لتفقد مركز التدريب رافقه خلالها إيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني ، مؤكداً أنه سوف يتم تنظيم زيارة ميدانية لأحد المصانع للتدريب العملي ، وبعد إنتهاء التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة بالمنشآت الصناعية العاملة بالمحافظة ، وذلك انطلاقا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب على مهن تتناسب مع سوق العمل ، ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

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