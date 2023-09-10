لافروف: قمة مجموعة العشرين كانت ناجحة والمجموعة تشهد إصلاحًا داخليًا

علّق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي، وقال إنها كانت ناجحة، وأضاف أن مجموعة العشرين تعيش الآن إصلاحًا داخليًا.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي ينوب عن الرئيس الروسي بوتين في قمة العشرين المنعقدة في الهند.

الهدية عبارة عن وشاح مزين برموز مجموعة العشرين.

الوشاح باللون البيج، مصنوع من قماش خاص وكان قد صمّمه المهاتما غاندي الزعيم الروحي وبطل استقلال الهند.

وأفادت الصحف الهندية أن الوشاح مزخرف برموز تم تصميمها خصيصًا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.