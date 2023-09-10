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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تحويل 174 ألف حالة لإجراء أشعة من الأورام ضمن المبادرة الرئاسية

صدى البلد

قال  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية تمر بعدة مراحل بداية من التسجيل والكشف  في المراكز المخصصة حتي الحصول علي العلاج للحالات التي تثبت إيجابياتها .

 وأوضح عبدالغفار أنه تم  تحويل عدد من  الحالات التي  تم اكتشافها في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية من خلال عمل  فحوصات إضافية وأشعة جديدة للتأكد من التشخيص بشكل كامل  موضحا  إنه تم تحويل 17 ألف حالة لإجراء أشعة وفحوصات خاصة بأورام الرئة، و90 ألف حالة من أورام القولون، و62 ألف حالة لأورام البروستاتا، و5 آلاف حالة لأورام عنق الرحم ليصل الإجمالي إلى 174 ألف حالة .

وأضاف الوزير خلال كلمته علي هامش افتتاح اول معمل متكامل للتحاليل الباثولوحية بمركز التحكم بالعباسية أن الوزارة عازمة علي المضي نحو التكنولوجيا الحديثة والأساليب العملية الجدية والعالمية 

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