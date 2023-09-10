أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى- شاشة تليفزيـــون من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بأنه وراء إرتكاب عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشد عن مبلغ مالى ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه ، كما أرشد عن 3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون محافظة الجيزة ، أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مجموعة من متحصلات وقائع السرقة.

وتم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته هاتفى محمول "مجهولين المصدر" حال قيامه بعرض أحدهما للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية ، وإعترف بسرقتهما "بأسلوب المغافلة" .

وتم ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة حال ركنها بدائرة القسم محل سكنه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضاف بقيامه ببيع السيارة لعميليه سيئا النية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما السيارة وإعترفا بعلمهما بأن السيارة من متحصلات واقعه سرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.