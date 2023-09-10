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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد زراعي: مصر لديها رؤية شاملة لتعزيز التجارة الأفريقية.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تسلمت هذا العام رئاسة نيباد وهي الزراعة التنموية في الاتحاد الأفريقي، كما أنها كانت رئيسًا لمؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ ونظمته. 

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن من نتائج هذا المؤتمر إنشاء صندوق تعويض عن الأضرار، مشيرًا الى أنَّ اهتمامات الدول النامية والدول الأفريقية في قلب اهتمامات الدولة المصرية بشكل كبير وفي جميع المنتديات تتحدث بصوت الدول النامية وبصوت الدول الأفريقية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي،  أن القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات المهمة، ولكن الفرص متاحة بالرؤية المستقبلية، مشيرًا إلى أنَّه تمّت مواجهة أكثر من أزمة بينها أزمة كورونا وأزمة سلاسل الإمداد، انتهاءً بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتزامن ذلك مع تغييرات مناخية شديدة.

وأكد أنَّ الأمن الغذائي هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن القومي للدول وهناك رؤية شاملة لمصر تتضمن تعزيز التجارة البينية الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجال البحوث الزراعية وتستطيع أن تسهم مع القارة الأفريقية في هذا السياق. 
 

مصر الاتحاد الافريقي القارة الافريقية الامن الغذائي الاقتصاد الزراعي

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