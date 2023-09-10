المقاولون يُواجه أهلي بنغازي وديًا بالجبل الأخضر

يستضيف اليوم الأحد في السابعة مساء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة الكابتن شوقي غريب، نظيره أهلي بنغازي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتعد مباراة أهلي بني غازي هي ثالث وديات المقاولون خلال مرحلة الاعداد للموسم الجديد، فيما يستعد الفريق الليبي لاستئناف مشواره في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة نادى اسيك ميموزا بطل ساحل العاج.

وعاد الفريق الأول بنادي المقاولون لاستئناف تدريباته في ملعبه بالجبل الاخضر في بداية المرحلة الثالثة من فترة الإعداد وشهد المران أمس السبت حضور المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.



وشهد لقاء رئيس نادي المقاولون والمشرف العام العام على الكرة، التأكيد علي طموح وأهداف نادي المقاولون العرب وثقتهم في الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب لتحقيق أهداف النادي بتواجد توليفة مميزة تضم بين عناصر الخبرة والشباب بالفريق.

ويغيب عن ودية اليوم بين المقاولون العرب وأهلي بني غازي ، 5 لاعبين من العناصر المميزة من المقاولون وهم ثلاثي المنتخب الأولمبي، العربي بدر وأحمد فوزي ومحمد سيحا كما يتواجد الأوغندي جوزيف أوشايا مع منتخب بلاده ، بالإضافة لعمر سافيولا الذي يواصل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويسعى الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب، لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين ودمج عناصر الشباب بالخبرة، فضلاً عن الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباريات الفريق بالموسم الجديد.