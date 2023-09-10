عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يُواجه أهلي بنغازي وديًا بالجبل الأخضر

صدى البلد

يستضيف اليوم الأحد في السابعة مساء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة الكابتن شوقي غريب، نظيره أهلي بنغازي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتعد مباراة أهلي بني غازي هي ثالث وديات المقاولون خلال مرحلة الاعداد للموسم الجديد، فيما يستعد الفريق الليبي لاستئناف مشواره في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة نادى اسيك ميموزا بطل ساحل العاج.

وعاد الفريق الأول بنادي المقاولون لاستئناف تدريباته في ملعبه بالجبل الاخضر في بداية المرحلة الثالثة من فترة الإعداد وشهد المران أمس السبت حضور المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.


وشهد لقاء رئيس نادي المقاولون والمشرف العام العام على الكرة، التأكيد علي طموح وأهداف نادي المقاولون العرب وثقتهم في الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب لتحقيق أهداف النادي بتواجد توليفة مميزة تضم بين عناصر الخبرة والشباب بالفريق.

ويغيب عن ودية اليوم بين المقاولون العرب وأهلي بني غازي ، 5 لاعبين من العناصر المميزة من المقاولون وهم ثلاثي المنتخب الأولمبي، العربي بدر وأحمد فوزي ومحمد سيحا  كما يتواجد الأوغندي جوزيف أوشايا مع منتخب بلاده ، بالإضافة لعمر سافيولا الذي يواصل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويسعى الكابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب، لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين ودمج عناصر الشباب بالخبرة، فضلاً عن الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباريات الفريق بالموسم الجديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

ترشيحاتنا

شاهد|قادة مجموعة العشرين يضعون أكاليل الزهور على ضريح الزعيم الهندي المهاتما غاندي

بعد أن افتتحه وزير التعليم|كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلاً مدرستي»

لافروف: دول الغرب فشلت في فرض أوكرانيا كموضوع رئيسي على أجندة قمة العشرين

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

أول قرار مصري تجاه المتحف البريطاني.. القاهرة تلاحق لصوص الآثار| تقرير

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ