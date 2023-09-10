O West تتعاون مع أورنچ مصر لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة لمدة 10 سنوات

وقعت مدينة O West، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، اتفاقية تعاون مع شركة أورنچ مصر لمدة 10 سنوات، بهدف تزويد المدينة بشبكة اتصالات عالية التقنية وبنية تحتية رقمية متطورة، ما يجعل O West مدينة رقمية متكاملة، وذلك وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية التي تتماشى مع خطة التحول الرقمي الوطنية.

وقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West، ومكادي هايتس وبيوم، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر.

وبموجب هذا التعاون، تقوم شركة أورنچ مصر بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية، وإتاحة جميع خدمات الاتصالات المتكاملة لمدينة O West، ومد شبكة الألياف الضوئية لتوفير إنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى خدمات Triple Play.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام شركة أوراسكوم للتنمية بتطوير مدينة O Westوتقديم حياة عصرية توفر جميع عناصر المدينة المتكاملة من ناحية الخدمات والحلول المتميزة التي تواكب التغيرات المستمرة وتتماشى مع توقعات العملاء.

وأعرب تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، عن سعادته بالتعاون مع شركة أورنچ مصر قائلاً: "إن مدينة O West تحرص على تقديم خدمات متطورة تماشياً مع رؤية شركة أوراسكوم للتنمية ورؤية الدولة 2030 للتحول الرقمى وذلك لإحداث نقلة نوعية في حياة عملائها والوصول إلى مستوى معيشي راقٍ. ولقد حرصنا على توفير بنية تحتية تكنولوجية بمدينة O West قادرة على استيعاب وتقديم أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية لتلبية تطلعات جميع عملائنا".

وأضاف دويدار: “نفتخر بالتعاون مع شركة أورنچ مصر لما لها من تاريخ عريق في تقديم أحدث تقنيات خدمات الاتصالات في مصر والعالم، ولدينا ثقة في جودة الخدمات التي ستقدمها للمدينة، وذلك من أجل تحقيق التكامل بين جميع عناصر المشروع اعتمادا على تاريخ أعمال شركة أوراسكوم للتنمية الفريد من نوعه والذي يمتد إلى خبرة عالمية لأكثر من 33 عاما”.

وتابع: "بدأنا في تسليم الوحدات بالفعل طبقاً لمواعيد التسليم خلال عام 2023، ويأتي ذلك في إطار حرصنا على الانتهاء من جميع الخدمات المعيشية والترفيهية والتكنولوجية اللازمة قبل انتقال العملاء إلى المدينة للاستماع بتجربة المدينة المتكاملة".

من جهته، أكد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بأورنچ مصر، أن التعاون مع مدينة O Westيعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل نجاحات أورنچ في توفير خدماتها المتطورة بالمشروعات العقارية الكبرى.

وقال إن أورنچ مصر رسخت مكانتها كشريك تكنولوجي في مشاريع التطوير العقاري وتقديم أفضل تجربة للعميل ونشر خدمات المدن الذكية المتطورة التي تساهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع.

وتابع: "تمكنت أورنچ مصر من إدخال التقنيات العالمية الفائقة للسوق المصرية بفضل برامج تعاون مع كبريات الشركات المبتكرة لتكنولوجيات المدن الذكية حول العالم، وبهذا التعاون الجديد مع أوراسكوم للتنمية، نسعى سويا إلى كتابة قصة نجاح جديدة".

جدير بالذكر أن مدينة O West واصلت التأكيد على مكانتها الرائدة في غرب القاهرة، حيث ارتفعت مبيعاتها العقارية لتصل إلى 5,7 مليار جنيه مصري خلال 2022، ما يمثل زيادة 44,3% مقارنة بعام 2021.

وحققت مدينة O West حوالي 17 مليارا و340 مليون جنيه مصري مبيعات عقارية منذ إطلاق المشروع وحتى نهاية عام 2022، كما تخطط المدينة لتسليم ما يقرب من 1000 وحدة خلال عام 2023.

عن مدينة O West

تقع مدينة O West، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية المتكاملة بغرب القاهرة، على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع. وتتميز بتصميم وتخطيط عمراني فريد يحقق التوازن ما بين المساحات المخصصة للمباني والمساحات الخضراء، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتخصيص أماكن للفعاليات الاجتماعية، مع توفير جميع المرافق والخدمات الحيوية.

وتتضمن المدينة 11000 وحدة سكنية، فضلاً عن منطقة تعليمية من 4 مدارس دولية كبرى تدعم خمس أنظمة تعليمية.

كما يعد نادى O West الرياضي أحد أكبر أندية غرب القاهرة ويقع على مساحة 38 فدانا، فضلا عن منطقة طبية، ومنطقة تجارية، ومنطقة المكاتب الإدارية لدعم ريادة الأعمال.

فضلا عن المجمع الصحي، والمجمع الإداري O Business District.

كما تتميز المدينة بكونها مدينة ذكية، حيث توجد شبكة طرق ذكية تربط المدينة ببعضها، فضلا عن حلول الأمان الذكية التي توفر الحماية لجميع ساكني المدينة من خلال أنظمة مراقبة تعمل طوال اليوم، بالإضافة إلي نظام الري الذكي الذي يساعد على ترشيد استهلاك المياه.

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة متخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لأكثر من 30 عامًا، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع، 40% منها تحت التطوير أو مُطور إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، مكادي هايتس، طابا هايتس، بيوم، و أو ويست)، في دول الخليج (ذا كوف في الإمارات العربية المتحدة وجبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات سويسرا في جبال الألب في سويسرا ولوشتيسا باي في مونتينيغرو وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة).

تشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقًا فاخرًا مع أكثر من 7000 غرفة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة https://www.orascomdh.com/

عن شركة أورنچ

إن شركة أورنچ واحدة من أكبر شركات الاتصالات الرائدة في العالم، حيث وصل حجم مبيعاتها إلى 43.5 مليار يورو فى عام 2022، ووصل عدد الموظفين العاملين بها إلى 136,000 موظف حول العالم في 31 مارس 2023، بما في ذلك 74000 موظف في فرنسا فقط.

تتميز مجموعة أورنچ بقاعدة عملاء ضخمة، حيث وصل عدد عملائها إلى 288 مليون عميل حول العالم في 31 مارس 2023، بما في ذلك 243 مليون مشترك في خدمات المحمول، و24 مليون مشترك في خدمات الإنترنت فائق السرعة.

كما تقدم مجموعة أورنچ خدماتها في 26 دولة.

وتعد شركة أورنچ شركة رائدة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية للشركات العالمية من خلال العلامة التجارية Orange Business Services. في فبراير 2023.

قدمت المجموعة خطتها الاستراتيجية الجديدة "Lead the Future"، المبنية على نموذج عمل جديد معتمداً على المسئولية والكفاءة.

كما تهدف المبادرة الاستراتيجية الجديدة "Lead the Future" إلى تعظيم الاستفادة من خبرة أورنچ في مجال الشبكات لتعزيز موقعها كشركة رائدة في جودة الخدمة.

إن شركة أورنچ مقيدة ببورصة يورونكست باريس (رمز ORA ) وفي بورصة نيويورك (رمزORAN).

لمزيد من المعلومات عن مجموعة أورنچ برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.orange.com،

www.orange-business.com، أو المتابعة على تويتر@orangeprouppr

إن أورنچ وأيا من منتجاتها أو خدماتها المذكورة في هذه المادة هي علامات تجارية تملكها أورنچ أو أورنچ لخدمات العلامة التجارية المحدودة.