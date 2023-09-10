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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: اتحاد اليد يجوب الصعيد بحثًا عن المواهب وتكوين منتخب 2008

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن جولات مكوكية للجنة انتقاء المواهب باتحاد كرة اليد التي يترأسها الدكتور محمد الأمين، تجوب الصعيد بحثًا عن المواهب وتكوين منتخب 2008.


وصل أمس وفد اتحاد اليد إلي مدينة الاقصر  ضمن جولته في صعيد مصر ، وحظي باستقبال مميز من اسرة كرة اليد هناك التي رحبت بوفد الاتحاد.


أبدي رئيس اتحاد اليد إعجابه الشديد بالمدينة الشبابية بالأقصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وقال : "هي مدينة رياضية علي طراز عالمي نفخر بتواجده في صعيد مصر وتحديدًا في مدينة  السحر والجمال الأقصر ، واتوجه بالشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور اشرف صبحي الذي منح اهتمامًا كبيرًا لتطوير البنية التحتيه الرياضية  وذلك بالتوازي مع فكر الدولة ونهضتها الحديثة بدعم هائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الرياضة  والرياضيين".


كما حرص الأمين علي توجيه الشكر لإدارة المدينة الشبابية وكل العاملين بها ، وقال أن منتخبات كرة اليد بكافة الاعمار السنية يسعدها  أن تكون ضيفًا دائمًا بالمدن الشبابية الرياضية في كافة محافظات الجمهورية وفي الأقصر تحديدًا.


وشدد علي دور وأهمية المدن الشبابية التي تساعد بقوة في دعم الرياضة في مختلف الاتحادات الرياضية وتوفر لهم الحل السحري في اعداد المنتخبات في كل الألعاب، مؤكدًا أن مشروع انتقاء وتجهيز منتخب ٢٠٠٨ يسير بنجاح ومصر عامرة بالمواهب في مختلف الأعمار  السنية بعدما أصبحت كرة اليد ذات شعبية جارفة وخطفت اهتمام الشعب المصري بتفوقها العالمي منذ سنوات، وعاما بعد عام يزيد النجاح وتزداد معه الشعبية وتتسع القاعدة الرياضية الممارسة لكرة اليد التي نسعي جميعا لاستمرار تفوقها القاري والعالمي.

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