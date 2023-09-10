الشباب والرياضة: جولة تثقيفية وترفيهية لأبناء شمال سيناء للتعرف على المشروعات القومية بالإسماعيلية

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء جولة تثقيفية وترفيهية بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء ( رفح - الشيخ زويد ) في إطار تنفيذ سلسلة من الرحلات القومية لأبناء محافظة شمال سيناء للتعرف على إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية.

و من بينها مشروعات الأنفاق التي تمر تحت قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور بين شرق وغرب قناة السويس ،وزيارة موقع تبت الشجرة للتعرف على إنجازات وإنتصارات القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر المجيدة، ثم شملت جولة ترفيهية داخل محافظة الإسماعيلية في إطار تعميق قيم الإنتماء والولاء للشباب المصري والتعرف على المنجزات الحضارية للدولة برؤية مصر 2030.