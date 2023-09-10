عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة: جولة تثقيفية وترفيهية لأبناء شمال سيناء للتعرف على المشروعات القومية بالإسماعيلية

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء جولة تثقيفية وترفيهية بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظة شمال سيناء ( رفح - الشيخ زويد ) في إطار تنفيذ سلسلة من الرحلات القومية لأبناء محافظة شمال سيناء للتعرف على إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية.

و من بينها مشروعات الأنفاق التي تمر تحت قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، والتي تهدف إلى تيسير حركة المرور بين شرق وغرب قناة السويس ،وزيارة موقع تبت الشجرة للتعرف على إنجازات وإنتصارات القوات المسلحة المصرية بحرب أكتوبر المجيدة، ثم شملت جولة ترفيهية داخل محافظة الإسماعيلية في إطار تعميق قيم الإنتماء والولاء للشباب المصري والتعرف على المنجزات الحضارية للدولة برؤية مصر 2030.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

صحف السعودية: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى.. وولي العهد يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. والمغرب يشيّع ضحايا الزلزال

2.3 % زيادة في أسعار الذهب بمصر.. وصل كم الآن؟

بعد ضمان بقاء محمد صلاح.. ليفربول يلبي رغبة يورجن كلوب

يهز أساس مجموعة العشرين.. ماكرون يندد بمواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا

إيطاليا تنسحب من اتفاق كبير مع الصين.. وسفير بكين يحذر

خالد فهمي يكشف أهمية مشاركة مصر في مجموعة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

ودع الـ 1900 جنيه .. سعر مثالي لشراء الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ