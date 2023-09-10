عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استنكار وإدانة.. بيان ناري من نادي العبور حول واقعة سرقة لاعبي بيراميدز

نادي بيراميدز
نادي بيراميدز

استنكر مجلس إدارة نادي العبور وجميع العاملين به ما بدر من المدير الإداري وبعض لاعبي فريق كرة القدم 2007 بنادي بيراميدز من الإدعاء كذبا بفقد أربع هواتف محمولة خاصة بلاعبي الفريق من غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق  أثناء أحداث الشوط الثاني من مبارة الفريق مع نادي سيراميكا على ملعب نادي العبور أمس  لأنه بالتحقيق في الأمر  ثبت الآتي:

اولا.. تم تسليم مفتاح غرفة خلع الملابس إلى اداري فريق بيراميدز.
ثانيا.. لايوجد ثمة كسر لاي نافذة من نوافذ الغرفة التي تم التأكد من غلقها جميعا. 
ثالثا.. تم تفريغ الكاميرات والتأكد من عدم دخول أي من عمال نادي العبور اليها وانما ثبت من التفريغ دخول احد اللاعبين التابعين للفريق الضيف للغرفة اثناء احداث الشوط الثاني. 
رابعا.. يستقبل نادي العبور يوميا العديد من الفرق في الالعاب المختلفة بجميع ملاعب النادي ولم يدعي احد بحدوث مثل هذه الواقعة من قبل. 

ولذلك فإن نادي العبور يؤكد علي ثقته التامة في امانة جميع العاملين به من اصغر عامل الي اكبر موظف به.
وطالب مجلس ادارة نادي العبور بمجلس ادارة نادي بيراميدز بالاعتذار الرسمي عما حدث مع احتفاظ مجلس ادارة نادي العبور بحقه القانوني الكامل في الرجوع جنائيا ومدنيا ضد ادارة نادي بيراميدز في هذا الشأن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

ترشيحاتنا

شاهد|قادة مجموعة العشرين يضعون أكاليل الزهور على ضريح الزعيم الهندي المهاتما غاندي

بعد أن افتتحه وزير التعليم|كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلاً مدرستي»

لافروف: دول الغرب فشلت في فرض أوكرانيا كموضوع رئيسي على أجندة قمة العشرين

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

أول قرار مصري تجاه المتحف البريطاني.. القاهرة تلاحق لصوص الآثار| تقرير

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ