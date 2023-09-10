استنكار وإدانة.. بيان ناري من نادي العبور حول واقعة سرقة لاعبي بيراميدز

استنكر مجلس إدارة نادي العبور وجميع العاملين به ما بدر من المدير الإداري وبعض لاعبي فريق كرة القدم 2007 بنادي بيراميدز من الإدعاء كذبا بفقد أربع هواتف محمولة خاصة بلاعبي الفريق من غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق أثناء أحداث الشوط الثاني من مبارة الفريق مع نادي سيراميكا على ملعب نادي العبور أمس لأنه بالتحقيق في الأمر ثبت الآتي:

اولا.. تم تسليم مفتاح غرفة خلع الملابس إلى اداري فريق بيراميدز.

ثانيا.. لايوجد ثمة كسر لاي نافذة من نوافذ الغرفة التي تم التأكد من غلقها جميعا.

ثالثا.. تم تفريغ الكاميرات والتأكد من عدم دخول أي من عمال نادي العبور اليها وانما ثبت من التفريغ دخول احد اللاعبين التابعين للفريق الضيف للغرفة اثناء احداث الشوط الثاني.

رابعا.. يستقبل نادي العبور يوميا العديد من الفرق في الالعاب المختلفة بجميع ملاعب النادي ولم يدعي احد بحدوث مثل هذه الواقعة من قبل.

ولذلك فإن نادي العبور يؤكد علي ثقته التامة في امانة جميع العاملين به من اصغر عامل الي اكبر موظف به.

وطالب مجلس ادارة نادي العبور بمجلس ادارة نادي بيراميدز بالاعتذار الرسمي عما حدث مع احتفاظ مجلس ادارة نادي العبور بحقه القانوني الكامل في الرجوع جنائيا ومدنيا ضد ادارة نادي بيراميدز في هذا الشأن.