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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ودع الـ 1900 جنيه .. سعر مثالي لشراء الذهب وعيار 21 مفاجأة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف نشرة إخبارية عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الأحد وبداية التعاملات الأسبوعية، في البنوك المصرية.

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وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .. وفي البنك التجارى الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

 

وتشهد أسعار الذهب اليوم، الأحد، فى مستهل تعاملات الصباح، استقرارا ملحوظا على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2,200 جنيه للجرام، ليشهد بذلك هزة قوية بعد ارتفاع وصل إلى 2800 جنيه خلال شهر أبريل.

ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية، خاصة المقبلين على الزواج، من أجل تحديد الوقت الأنسب للشراء.

كما يرغب المستثمرون أيضا فى الإلمام بأسعار المعدن الأصفر من أجل الشراء، خاصة أن الذهب هو الملاذ الآمن فى ظل تقلبات الأسعار العالمية.

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