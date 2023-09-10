بعد إطلاق صاروخ من جنين.. مطالب بنشر القبة الحديدة بمستوطنات شمال الضفة

طالب ما يسمى مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية حول المستوطنات، وذلك عقب إطلاق صاروخ من جنين، صباح اليوم الأحد، باتجاه مستوطنة "رام أون" شمال الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية ، فقد طالب رئيس المجلس عوفيد نور الجيش الإسرائيلي بنشر القبة الحديدية، بزعم أنها ستحمي مستوطنات المجلس.

وجاء في بيان صدر باسم المجلس الإقليمي: "هناك حاجة ملحة لتعزيز إجراءات الأمن والحماية المطلوبة لمستوطنات الجلبوع بشكل عام، وتلك القريبة من السياج بشكل خاص، ونطالب بنشر قبة حديدية في منطقتنا والتحرك بشكل استباقي في أراضي السلطة للحد من الدوافع للاستيلاء على السياج".

وصباح اليوم، أعلنت كتيبة العياش في جنين، التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف مستوطنة (رام أون) بصاروخ من طراز (قسام1).

وقالت الكتيبة في بيان، إن ذلك يأتي "في إطار الاعداد والتطوير المستمر ورداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا وثأرآ لحرائرنا وشرفنا".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "جرت عملية إطلاق فاشلة لصاروخ محلي الصنع قبل قليل من منطقة جنين، وتم تحديد موقع منصة الإطلاق بالقرب من قرية سيلة الحارثية"، وفق زعمه.