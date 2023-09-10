جوتيريش: مستعدون لمساعدة المغرب في جهوده لرعاية مُتضرري الزلزال

أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة عن تضامنه مع حكومة وشعب المغرب عقب كارثة الزلزال، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال “جوتيريش”: "مستعدون لمساعدة المغرب في جهوده لمساعدة المتضررين".

وكان ملك المغرب، محمد السادس وجه بتشكيل لجنة وزارية لإعادة بناء المنازل المدمرة، وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لدعم المغرب في مجالات البحث والإنقاذ.

و دعا دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي، إلى التضامن مع المغرب، عقب مصرع وإصابة الآلاف في زلزال مدمر، ونقلت قناة القاهرة الأخبارية، عن الحسابات الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم فرانسيس خالص التعازي والمواساة للضحايا وأسرهم.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية في المغرب، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2012 قتيلاً و2059 مصابًا، بينهم 1404 أشخاص في حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الأعداد قابلة للزيادة، مع استمرار عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض.