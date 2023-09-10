الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش على المسرح الصغير

تستضيف كل من حفيد فنان الشعب محمد درويش والدكتورة رانيا يحيى بمشاركة جمعية أصدقاء موسيقى سيد درويش وتديرها الشاعرة عزة عيسى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء 13 سبتمبر على المسرح الصغير ويتخللها فقرة فنية لفرقة تراث سيد درويش .

يأتي ذلك احتفالا بمئوية الموسيقار سيد درويش تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ندوة ثقافية.

يدور الحوار حول سيرة خالد الذكر سيد درويش وتأثيره على الموسيقى والغناء العربى، كما يستعرض عدد من أعماله التى كانت سببا هاما ورئيسيا فى تغيير شكل الطرب .

المعروف أن خالد الذكر سيد درويش توفي في 10 سبتمبر 1923 ويعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي.