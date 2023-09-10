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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التصديري للصناعات الهندسية: 23 سبتمبر الجاري.. إطلاق بعثة للعراق تضم 22 شركة

صدى البلد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن إطلاق بعثة تجارية تضم 22 شركة مصرية من القطاعات المختلفة في الصناعات الهندسية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري إلى دولة العراق، في إطار خطة المجلس لتكثيف البعثات الخارجية بهدف زيادة صادرات القطاع.

وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان اليوم، الأحد، إن البعثة تضم قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات.

وأضافت أن القطاعات المشاركة تمثل الجزء الأكبر من صادرات الصناعات الهندسية المصرية والتي منها الأجهزة الكهربائية، والتي حققت صادرات بقيمة 477 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023، كما سجلت صادرات مكونات سيارات 252 مليون دولار والأجهزة المنزلية 236 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإلكترونية حققت صادرات 192 مليون دولار.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن البعثات التجارية الخارجية إحدى أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.

وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة أن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث يوجد توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة، وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.

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