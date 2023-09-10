افتتاح الدورة الرابعة من معرض النيابة الإدارية للكتاب تحت شعار «القراءة حياة»

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، معرض النيابة الإدارية للكتاب بدورته الرابعة 2023 تحت شعار "القراءة حياة".

وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية - في تصريح له - إن المعرض ينعقد بمشاركة متميزة من القطاعات الثقافية بوزارة الثقافة والجهات والهيئات العامة، وكذا بمشاركة أكثر من 20 دار نشر من كبرى دور النشر بمصر والشرق الأوسط.

وأضاف أن المعرض يستمر حتى يوم الجمعة المقبل على مدى اليوم؛ ابتداء من الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء، ويتخلله العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية لجميع الأعمار.

من جانبه، قال المستشار معتز الهلالي، رئيس اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشاري النيابة الإدارية، إن المعرض يأتي ضمن الفعاليات الثقافية للجنة خلال الموسم الثقافي 2023، وفي إطار دعم مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، لخطط اللجنة العلمية والثقافية الهادفة إلى صقل وتنمية المهارات الثقافية والعلمية للمستشارين وأسرهم.

