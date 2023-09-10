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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأمين المساعد لحزب الاتحاد يرد على تصريحات عمرو أديب

سعد الجمل الأمين
سعد الجمل الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد

استنكر سعد الجمل الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد، الانتهازية السياسية لبعض القوي السياسية التي تزعم أنها تحتكر المعارضة المصرية، مضيفًا بأن تلك المواقف تعكس نواياهم وخطتها الواضحة لتصدير ذلك المشهد للمجتمع الدولي، من خلال إظهار أنهم أصحاب القوى المعارضة الوحيدة في مصر، وكذلك التحدث بما تهواه نفوسهم من آراء لا تتوافق مع كل القوي الوطنية ولا الأمن القومي المصري بل ولا مع المعايير والأسس السياسية المعروفة.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد، في تصريحات صحفية اليوم، أن كل القوي السياسية في مصر، شاركت بجلسات الحوار الوطني وكانت جلسات هامة وفي ملفات أكثر أهمية وكانت هناك مخرجات طالبت بها وفتح الحوار الوطني نافذة كبيرة لحرية الرأي والتعبير دون التقيد بأي شيء، متابعا: "ثم تفاجئنا تلك الأحزاب بتجميد موقفها من الحوار اعتراضا علي لا شئ ومحاولة لافشال ما تم انجازه حتي الآن".

كما استنكر تصريحات عمرو أديب حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومحاولة تصدير مشهد مسيء عنها، قائلا: "بدأت أصوات بعض الإعلاميين المعروفين بأنهم تابعين لمن يدفع ولا أخجل من وصفهم بإعلام السبوبجية، وخاصة بعد حديث عمرو أديب المعروف بتلونه وأنه ممن يأكلون علي كل الموائد، المهم من يدفع، في محاولة لإضعاف وتصدير مشهد سيئ عن الانتخابات الرئاسية المقبلة بل وإحباط المصريين بأن القادم أسوء".

واختتم: «أقول بكل وضوح  للانتهازيين السياسيين ولإعلام السبوبجية: "مصر لم ولن تضعف من وسوسة الشياطين والمتهافتين عليها».

الاتحاد حزب الاتحاد المعارضة المصرية الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية

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