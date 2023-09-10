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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قوافل متنقلة لاستخراج 44 ألف رقم قومي ومصدر مميكن للمواطنين بـ10 محافظات

صدى البلد

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء).


وأسفرت القوافل عن استخراج 12 ألفا و839 بطاقة رقم قومي، و30 ألفا و967 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.


وواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين، بإجمالي 601 بطاقة رقم قومي و205 مصدرات مميكنة.


وأوفد القطاع مأموريات إلى 11 حالة إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).


وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى ل312 مواطنا.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 350 مواطنا.


وقام القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإيفاد مأمورية (فنية – قانونية)، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظتي المنيا، والمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 279 مواطنة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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