لافروف: دول الغرب فشلت في فرض أوكرانيا كموضوع رئيسي على أجندة قمة العشرين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن دول الغرب فشلت في فرض مسألة أوكرانيا لتكون موضوع النقاش الرئيسي على أجندة قمة العشرين بالهند.



وقال لافروف، في كلمة عقب انتهاء فعاليات القمة: "بفضل الموقف الموحد لدول جنوب العالم في الدفاع عن مصالحها المشروعة، أمكن إحباط محاولات الغرب لـ"أكرنة" الأجندة بالكامل.



وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد أُضيفت الفقرة الأوكرانية، في إعلان القمة الصادر أمس وهي موضع توافق، ولكنها لا تتعلق بأوكرانيا، وذُكرت سيرة الأزمة الأوكرانية ولكن فقط في سياق الحاجة إلى حل جميع الصراعات في العالم، وتسوية تلك الصراعات بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

كان قد علّق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي، وقال إنها كانت ناجحة، وأضاف أن مجموعة العشرين تعيش الآن إصلاحًا داخليًا.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي ينوب عن الرئيس الروسي بوتين في قمة العشرين المنعقدة في الهند.

الهدية عبارة عن وشاح مزين برموز مجموعة العشرين.

الوشاح باللون البيج، مصنوع من قماش خاص وكان قد صمّمه المهاتما غاندي الزعيم الروحي وبطل استقلال الهند.

وأفادت الصحف الهندية أن الوشاح مزخرف برموز تم تصميمها خصيصًا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.