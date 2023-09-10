عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد أن افتتحه وزير التعليم|كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلاً مدرستي»

معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، معرض “أهلاً مدرستي” الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” كل ما تريد معرفته عن معرض “أهلاً مدرستي” الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

معرض “أهلاً مدرستي” هو معرض أقامته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمجمع مدارس الملك فهد النموذجى بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

ويضم معرض “أهلاً مدرستي” مختلف الأدوات المدرسية والزى المدرسى والحقائب وبعض الوسائل التعليمية التى يحتاجها الطلاب وأدوات ممارسة الأنشطة المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق.

والميزة في معرض “أهلاً مدرستي” بعض المنتجات صُنعت بأيدى الطلاب مثل الحقائب والمقالم المنقوش عليها أسماء الطلاب سواء المصنوعة من الخشب أو الكروشيه أو المكرمية والقماش والخرز، بالإضافة إلى بعض المنتجات المصنوعة من تدوير مخلفات الأقمشة والخيوط والأخشاب.

ويتخلل معرض “أهلاً مدرستي” 3 ورش عمل للطلاب ورياض الأطفال، منها ورشة للخرز، وورشة رياض الأطفال لتدوير الأدوات المدرسية، وورشة عمل لطباعة الاسم والصورة ولوجو المدرسة على التيشيرتات والمقالم.

جدير بالذكر أنه عقب افتتاح معرض “أهلاً مدرستي”، تفقد الوزير والمحافظ أقسام المعرض، والتي تشمل جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزى المدرسى، وأعمال الطلاب المصنوعة من الخشب، والأقمشة.

وأشاد وزير التربية والتعليم ، بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، وجودة المعروضات المقدمة من الطلبة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية، بأسعار مناسبة، موجها بإقامة المعرض على مستوى كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأثناء تفقد وزير التربية والتعليم المعروضات، ناقش الوزير الطلاب وأولياء الأمور حول خامات المستلزمات المدرسية وأسعارها، حيث أشاد أولياء الأمور بجودة الخامات وأسعار المعروضات.  

من جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن معرض “أهلاً مدرستي” يهدف إلى المشاركة فى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم المدرسة المنتجة وإيجاد معارض للمنتجات اليدوية التى يقوم بها الطلاب لتعويد الطالب على ريادة الأعمال .

وأكد محافظ القاهرة أن معرض “أهلاً مدرستي” يعد ترسيخًا لاهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطلاب قيمة احترام العمل المنتج، وتكسبهم المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، والتدريب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط، إلى جانب تحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وانتمائه لها.

وقد حضر افتتاح معرض “أهلاً مدرستي” الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور عبد الرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، واللواء محمد مدحت، رئيس حي غرب مدينة نصر، وعماد منصور، مدير عام الإدارة العامة للأسر المنتجة.

معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي
معرض أهلاً مدرستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

ترشيحاتنا

يلحق بالسوبر.. التفاصيل الكاملة لصفقة إنضمام الفرنسي موديست إلى الأهلي

رقم 9 كلمة السر.. مدرب الزمالك يرفع راية التحدي وعينه على الكونفيدرالية

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

اعرف ازى تنضم لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية

شاهد|قادة مجموعة العشرين يضعون أكاليل الزهور على ضريح الزعيم الهندي المهاتما غاندي

بعد أن افتتحه وزير التعليم|كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلاً مدرستي»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ