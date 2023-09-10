بعد أن افتتحه وزير التعليم|كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلاً مدرستي»

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، معرض “أهلاً مدرستي” الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” كل ما تريد معرفته عن معرض “أهلاً مدرستي” الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

معرض “أهلاً مدرستي” هو معرض أقامته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمجمع مدارس الملك فهد النموذجى بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

ويضم معرض “أهلاً مدرستي” مختلف الأدوات المدرسية والزى المدرسى والحقائب وبعض الوسائل التعليمية التى يحتاجها الطلاب وأدوات ممارسة الأنشطة المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق.

والميزة في معرض “أهلاً مدرستي” بعض المنتجات صُنعت بأيدى الطلاب مثل الحقائب والمقالم المنقوش عليها أسماء الطلاب سواء المصنوعة من الخشب أو الكروشيه أو المكرمية والقماش والخرز، بالإضافة إلى بعض المنتجات المصنوعة من تدوير مخلفات الأقمشة والخيوط والأخشاب.

ويتخلل معرض “أهلاً مدرستي” 3 ورش عمل للطلاب ورياض الأطفال، منها ورشة للخرز، وورشة رياض الأطفال لتدوير الأدوات المدرسية، وورشة عمل لطباعة الاسم والصورة ولوجو المدرسة على التيشيرتات والمقالم.

جدير بالذكر أنه عقب افتتاح معرض “أهلاً مدرستي”، تفقد الوزير والمحافظ أقسام المعرض، والتي تشمل جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزى المدرسى، وأعمال الطلاب المصنوعة من الخشب، والأقمشة.

وأشاد وزير التربية والتعليم ، بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، وجودة المعروضات المقدمة من الطلبة، مشيرا إلى أن هذا المعرض يستهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير المستلزمات المدرسية والمكتبية، بأسعار مناسبة، موجها بإقامة المعرض على مستوى كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأثناء تفقد وزير التربية والتعليم المعروضات، ناقش الوزير الطلاب وأولياء الأمور حول خامات المستلزمات المدرسية وأسعارها، حيث أشاد أولياء الأمور بجودة الخامات وأسعار المعروضات.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن معرض “أهلاً مدرستي” يهدف إلى المشاركة فى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور ودعم المدرسة المنتجة وإيجاد معارض للمنتجات اليدوية التى يقوم بها الطلاب لتعويد الطالب على ريادة الأعمال .

وأكد محافظ القاهرة أن معرض “أهلاً مدرستي” يعد ترسيخًا لاهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحويل المدرسة إلى وحدة إنتاجية تدر الدخل وتُكسب الطلاب قيمة احترام العمل المنتج، وتكسبهم المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، والتدريب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط، إلى جانب تحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته، وانتمائه لها.

وقد حضر افتتاح معرض “أهلاً مدرستي” الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور عبد الرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، واللواء محمد مدحت، رئيس حي غرب مدينة نصر، وعماد منصور، مدير عام الإدارة العامة للأسر المنتجة.

معرض أهلاً مدرستي

معرض أهلاً مدرستي

معرض أهلاً مدرستي

معرض أهلاً مدرستي

معرض أهلاً مدرستي

معرض أهلاً مدرستي

معرض أهلاً مدرستي