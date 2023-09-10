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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في المهد.. إزالة 90 حالة تعد في حملة بمركز بني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.

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وأسفرت الحملات أمس عن إزالة 91 حالة ، وذلك بواقع ( 89 حالة زراعة +2 حالة أملاك دولة)، تضمنت 19 حالات تعد بمركز بني سويف ، 15 حالة تعد بمركز ناصر ، 10 حالات تعد بمركز الواسطى ، 31 حالة تعد بمركز سمسطا ، و13 حالة تعد بمركز ببا ، وحالة واحدة بمركز إهناسيا وحالتين بالفشن، فيما تم التحفظ على 13طن أسمنت، و4 خلاط، وأخشاب تسليح لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ ،بالاستمرار في المتابعة اليومية لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

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