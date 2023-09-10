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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

نشرت هيئة الدواء المصرية منشورا جديدا على صفحتها الرسمة  بالفيسبوك خاص بمرضي الضغط المنخفض.

فساتين ريش.. شاهد لقاء الخميسي ومي عمر بإطلالات مثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة لها، وأطلت مي عمر في الصور بفستان أخضر قصير لامع، مزين بريش في نهايته من فالنتنيو.

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور استخدام​ أدوية السكر لإنقاص الوزن​

​ونقول هيئة الادوية استخدامك لأدوية السكر ، لإنقاص الوزن مش بيفيدك، بالعكس ده بيضرك؛ لأنها ممكن تتسبب في انخفاض مستوى السكر بالدم والغثيان والإسهال وأعراض تانية محتملة.​

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان.

 

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