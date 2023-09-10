محافظ الدقهلية: افتتاح المشروعات القومية بصورة يومية إنجاز غير مسبوق للدولة المصرية

أكد محافظ الدقهلية أيمن مختار، أن "ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس والمشروعات القومية هو بحق إنجاز غير مسبوق للدولة المصرية، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدث من قبل".

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الأحد عددا من المدارس بمركز ومدينة أجا بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه.

وقال مختار، إن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية المتميزة لكافة الطلاب في المدن والقرى، وتقليل كثافة الفصول لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة ، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الأنشطة الرياضية عليها.

وثمن المحافظ دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس.

واستهل المحافظ جولته الافتتاحية بمدرسة شبراويش الثانوية، المقامة على مساحة 2,500 متر مربع، والمكونة من 15 فصلا تعليميا بتكلفة 4,5 مليون جنيه.. كما افتتح مدرسة أجا الإعدادية بنات بمدينة أجا على مساحة 2,500 متر مربع، ومكونة من 24 فصلا بتكلفه 8,5 مليون جنيه.

واستكمل جولته بافتتاح مدرسة الإعدادية بنين، على مساحة 2,500 متر مربع، ومكونة من 11 فصلا بتكلفة 4,5 مليون جنيه، واختتم المحافظ جولته بافتتاح مدرسة بقطارس الجديدة بقرية بقطارس على مساحة 300 متر مربع، ومكونة من 18 فصلا بتكلفة 8,5 مليون جنيه.