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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دفعونا ثمن اللغات بس.. الأهالي يطالبون التعليم بإلغاء بيع كتب التجريبيات بالباكيدج

الكتب المدرسية
الكتب المدرسية

أصدرت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود بيانا اعلاميا ناشدت خلاله الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء نظام بيع كتب المدارس الرسمية للغات بنظام الباكيدج

وقالت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود : منذ 4 سنوات قررت وزارة التربية والتعليم ، بيع جميع الكتب المدرسية “العربي واللغات” لطلاب المدارس الرسمية للغات بنظام الباكدج التي يصل سعرها الى 1400 جنيه “وهو مبلغ اعلى من مصروفات المدرسة”

وأضافت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود : أنه نتيجة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ، أصبح أولياء الامور يتجنبون دفع رسومها لشراءها من المكتبات التي تطبعها بنصف الثمن ، بينما يلجأ بعض اولياء الامور الى الاعتماد على نسخ قديمة ، وبالتالي مخازن الإدارات التعليمية تمتليء مع كل عام دراسي بالكتب الدراسية التي لم يتم بيعها لتصبح في النهاية معرضه للتلف 

وأوضحت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود ، أنه من حق طلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة أن يحصلوا على الكتب المدرسية العربية الغير مترجمة للغات اجنبية بدون رسوم 

وقالت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود : نناشد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، برجوع الحق لأبنائنا طلاب المنظومة المطورة في المدارس الرسمية للغات ، من خلال إلغاء نظام الباكدج عودة تفعيل الماده ٢١ من قانون ٢٨٥ لسنه ٢٠١٤ التي تنص على : إلزام طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بسداد ثمن الكتب الاجنبية فقط المشتراه من الوزارة ، وكتب المستوى الرفيع على ان يتم تحصيلها مع المصروفات طبقا للأسعار المقررة 

وأكدت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود ، أن الكتب المدرسية غير المترجمة للغات اجنبية لابد أن تكون هبة من الدولة لجميع الطلاب ، وقالت : الكتب المدرسية العادية ليست للبيع ، أما الكتب المترجمة فقط هي التي يحق تحصيل رسوم عليها من الطلاب .

وأوضحت فاطمة فتحي مؤسس ائتلاف تعليم بلا حدود : إذا كانت وزارة التربية والتعليم ، تسعي لإنتظام العملية التعليمية فلا انتظام بدون توفير الكتب المدرسية.

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