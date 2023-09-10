بعد الانتخابات.. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن حل أزمة زيزو.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن اجتماع حسين لبيب مع زيزو وحل أزمة مستحقاته المتأخرة بعد نجاحه في الانتخابات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:خاص.. حسين لبيب اجتمع مع زيزو في الأيام الماضية ووعده بحل أزمة مستحقاته المتأخرة بعد نجاحه في الانتخابات".

وحرص أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك علي مشاركة جمهوره صورة جديدة عبر حسابة بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام" .



وظهر زيزو من الجيم و هو يستعرض لياقته البدنية بتمارين رياضية ، مما حاز على إعجاب متابعيه.



يذكر أن باب الترشح لانتخابات الزمالك سوف يتم غلقه بعد غدا الأحد، على أن تكون الانتخابات يوم 20 أكتوبر المقبل