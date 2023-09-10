هبة حسام: تناول الوجبات السريعة والإكتئاب له مخاطر على الصحة ويسبب السمنة

أكدت الدكتورة هبة حسام، اخصائية التغذية العلاجية، أن وجبة الإفطار هامة، مشيرة إلى أنه لا بد من الحفاظ عليها بأستمرار، مع تناول الوجبات الصحية التي تحافظ على ثبات الوزن.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن تناول الوجبات السريعة بشكل مستمر، مع قلة النوم والتوتر والإكتئاب قد يكون لها أضرار على الصحة، وتساهم في زيادة الوزن.

ينظم مستوى السكر

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن “كورس وان دايت - الأناسيليوم"، يعطي نتائج فعالة في إنقاص الوزن، وينظم مستوى السكر في الدم، ويزيد من معدل الحرق، وأمن تماما على الصحة".