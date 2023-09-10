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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعما لقرى مركز سمسطا.. تنظيم قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 92 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الشيخ خطاب ودشاشه  بمركز سمسطا فى محافظة بني سويف، وذلك  تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة انجى حسن،  وبتعليمات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف.

قامت القافلة يوم السبت الموافق 9أغسطس بالتعاون مع مستشفى بني سويف الجامعى بالكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل أشعات وتحاليل لعدد 38حالة .

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وأكدت الدكتورة انجى حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أننا في  بني سويف، نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى" ،معربًة عن شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهة تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة ومثمنًة جهودها  في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية بالقرى.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، إنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت قيادة الدكتورة انجى حسن لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

وأوضح أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى. 

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