حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق دائري الكوم الأحمر ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات ، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن ، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ في هذا الجانب، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق دائري الكوم الأحمر وبني هارون ومنطقة البساتين، بنطاق مركز بني سويف، وذلك في حضور فواز رجب نائب رئيس المدينة ومسؤولي الإشغالات وقسم الكهرباء والمرافق والرخص والنظافة والبيئة ورؤساء المجالس القروية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 13 حالة إشغال متنوعة ، تنوعت ما بين أكشاك مخالفة وعشش وكافيهات ومقاهي بدون ترخيص وعربات متنقلة وغيرها من الإشغالات وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب.