زراعة الوادي الجديد تهنىء الفلاحين بمناسبة عيد الفلاح

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، تهنئة الفلاحين بالذكرى الـ71 لعيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد القطاع إلى صغار الفلاحين، وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

وقال المرسي، إن الدولة تتطلع دومًا للمزارعين بعين الإعزاز، تقديرًا لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد، ودورهم المُتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري.



وأشار إلى أن الدولة ستظل حريصة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين، مع مواصلة خططها الواعدة في هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.