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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب تونس يتوجه إلى القاهرة لمواجهة منتخب مصر وديا.. صور

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول منتخب تونس إلى القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 

وكتب شوبير :"منتخب تونس في طريقه إلى القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر وديا🇹🇳📸".

 

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد حمدي، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، إصابته بتمزق في الأربطة، عقب مشاركته في مباراة إثيوبيا التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتي حسمها الفراعنة بتصدر المجموعة والتأهل رسميا لأمم أفريقيا 2024.

وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، نقل محمد حمدي لاعب المنتخب، إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، بعد إصابته في آخر دقائق مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك لخضوع اللاعب لفحص طبي بالأشعة لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرّض لها خلال اللقاء.


وبعد إصابة محمد حمدي اضطر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى استبدال اللاعب، ودفع مكانه باللاعب أحمد فتوح، وذلك في الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء الثاني.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

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