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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب سيدات بنصر النوبة على التفصيل والخياطة ضمن المبادرة الرئاسية «مهنتك مستقبلك»

جانب من التدريب بأسوان
جانب من التدريب بأسوان

تفقد فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، وحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة للوقوف على سير العملية التدريبية والتى بدأت منذ الأسبوع الماضى، وتستمر حتى بداية شهر أكتوبر القادم باعتبار أول دفعة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بإجمالى 10 متدربات كمرحلة أولى يليها التدريب على الكهرباء والسباكة الصحية .

ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة لاقتحام سوق العمل.

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مهنتك مستقبلك

وقدم شكره للمتدربات على إتقانهن ومهارتهن الفائقة فى التفاعل السريع مع المادة التدريبية المقدمة، والتى ظهرت خلال أسبوع واحد وقيامهن بتنفيذ بعض المنتجات للأطفال.

فيما أعربت المتدربات عن سعادتهن وشكرهن للرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بهن، وتخصيص الوحدة المتنقلة لتقديم الخدمات التدريبية لهن فى مكان إقامتهن، وقدمن شكرهن لوزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية، كما أكدن استعدادهن لبذل أكبر جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من هذه التدريبات الهادفة، وطالبن بأن يكون لهم مركز تدريب ثابت بمركز نصر النوبة للاستفادة من جميع التدريبات التى تقدمها مديرية العمل بأسوان.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، نظمت  ماراثونا رياضيا للجرى بعنوان "صيف شبابنا 2023" بممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبحضور إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، وناصر سليم، مدير مديرية الشباب والرياضة، فضلاً عن القيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والشعبية.

 

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جهود

من جانبه، قال إبراهيم سليمان إنه تم تقديم كل أوجه الدعم لتنظيم هذا الماراثون وتحقيق التأمين الكامل له، وإنجاح فعالياته بشكل حضارى وراقٍ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

 وأضاف رئيس المدينة أن الماراثون شهد مشاركة 200 طفل فى المرحلة العمرية من 8 إلى 15 سنة، حيث بدأ الجرى لمسافة 1500 متر. 

واختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين بمركز شباب إدفو، وأعقبه تنظيم أمسية رياضية لإضفاء أجواء البهجة على المشاركين بالماراثون الرياضى.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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