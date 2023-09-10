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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلق الاحتلال المدخل ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.

وشيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي (16 عاما) إلى مثواه الاخير في مخيم العروب شمال الخليل.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن موكب التشييع انطلق من مستشفى الحسين في مدينة بيت لحم، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد الراعي لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.

وجاب المشيعون بالجنازة شوارع المخيم وسط هتافات وطنية، وأخرى منددة بجرائم الاحتلال، وأدوا الصلاة على جثمانه في مسجد عمر بن الخطاب، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم .

واستشهد الطفل الراعي مساء أمس متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

اندلاع مواجهات شبان فلسطينيين قوات الاحتلال مخيم العروب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي

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