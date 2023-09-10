زيدان: عملية التبخير لعلاج البروستاتا تستغرق ساعة ونصف وتعطي نتائج فعالة

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، أن أمراض البروستاتا ليس لها سن معين، مشيرا إلى أنها تصيب صغار وكبار السن، ولا بد من استشارة طبيب متخصص لتحديد العلاج.

وقال صلاح زيدان، خلال لقائه ببرنامج طبيب البلد المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم "شاهيناز جاويش"، إن التهاب البروستاتا أو إحتقان البروستاتا، يصيب صغار السن، مؤكدا أن الإلتهابات المزمنة تؤرق الشباب لأن الألم يكون مستمرا، ولا بد من العلاج.

قابلية النزيف في عملية التبخير ضعيفة

وتابع رئيس قسم المسالك البولية كلية طب بنات الأزهر، أن عملية التبخير لعلاج البروستاتا، تستغرق مدة ساعة ونصف، وتعطي نتائج فعالة، وليس بها أي مخاطر، مؤكدا أن قابلية النزيف في عملية التبخير ضعيفة للغاية.