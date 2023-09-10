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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

391 ألفًا و564 خدمة|خالد عبدالغفار يعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 391 ألفا و564 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» السبت 9 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و974 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 26 ألفا و439 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ7 آلاف و765 طفلا، فيما قدمت 26 ألفًا و298 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1802 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و296 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف 531 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 آلاف و359 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 13 ألفا و376 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و489 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 62 ألفا، و365 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 65 ألفا، و945 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 147 ألفا و708 أطفال .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و217 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 45 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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391 ألفًا و564 خدمة|خالد عبدالغفار يعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

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