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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة حول ترشح فاروق جعفر لرئاسة نادي الزمالك

صدى البلد

أعلن اللاعب عمر ربيع ياسين عن ترشيح فاروق جعفر لمنصب رئيس نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عمر ربيع ياسين :"فاروق جعفر يترشح على منصب رئيس نادي الزمالك".

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول لا يحق له الترشح، ولكنه يعمل على إعداد قائمة بديلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مرتضى منصور تواصل مع أحد المستشارين الكبار لخوض الانتخابات على منصب الرئيس، وأبدى موافقة ولكنه ينتظر موافقة جهة العمل".

واختتم: "حال موافقة جهة العمل على ترشيح هذا المستشار، سيتقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس، بقائمة تضم أحمد مرتضى منصور نائبًا وخالد لطيف أمين صندوق".

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