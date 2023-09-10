أحمد حسن يعلن عن ألوان ملابس المنتخب المصري والتونسي بمباراة اليوم.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن ملابس منتخب مصر ومنتخب تونس في المباراة الودية اليوم، الأحد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "يرتدي منتخب مصر الأول القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر المنتخب التونسي بالزي الأبيض الكامل في المباراة الودية الدولية المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل بإستاد الدفاع الجوى".

منح مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رباعي الفريق الدوليين، راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وحرص الجهاز الفني على منح راحة سلبية للرباعي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية؛ لتفادي الإجهاد، بعد مشاركتهم في مباراة منتخب مصر وإثيوبيا أمس.

وينتظم الرباعي في التدريبات الجماعية للفريق غدًا، الأحد، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم القادم وبطولة السوبر الأفريقي.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي، والمحدد لها يوم 15 من الشهر الجاري.