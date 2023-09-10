ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في السرقة وتجارة المخدرات بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مسلح، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالأقصر.



كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام 3 أشخاص، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية ومبلغ مالي.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم غير المشروع .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



على صعيد متصل ، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة أسلاك أبراج الضغط العالي بالأقصر.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام 3 عناصر إجرامية، لاثنين منهم معلومات جنائية، ويقيمون بدائرة مركز شرطة إسنا، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، وبحوزتهم 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، و9 قطع حديدية كبيرة الحجم خاصة بأبراج الضغط العالي وزنت 1,500 كيلو جرام، و3 لفافات من الأسلاك الكهربائية الهوائية بطول 200 متر وزنت 100 كيلو جرام، وإسطوانة أكسجين بمشتملاتها ومقص حديدي كبير الحجم.



وبمواجهتهم، اعترفوا بسرقة المضبوطات، وأن السلاح الناري للدفاع عن نشاطهم غير المشروع، وإسطوانة الأكسجين والمقص الحديدي، لتقطيع الأسلاك الكهربائية .. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.