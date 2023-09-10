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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقمنا علاقة ومستعد اتجوزها| حكاية طالبة الإعدادي مع زميل الثانوية.. أوهمها بالحب فسقطت فريسة لشهواته

طالب الثانوية وقاصر
طالب الثانوية وقاصر القاهرة

بداعي الحب والزواج منها.. خدع طالب في الثانوية طالبة في المرحلة الإعدادية، ليصل إلي مراده والاعتداء عليها بحجة حبه لها ووعدها بالزواج أكثر من مرة، لتقع طالبة الاعدادية فريسة بين أيدي طالب الثانوية.

علاقة طالب الثانوية والطالبة القاصر

ووهم طالب الثانوية، طالبة المرحلة الإعدادية والتي تصغره بعامين، بالحب والعاطفة، واقنعها بأنه يريد الزواج منها، وقام باستدراجها داخل منزل والده في عين شمس بالقاهرة، لتقع فريسة له.

وقام طالب الثانوية بالتعدي علي الطالبة القاصر 5 مرات، بحسب ما ذكرته الطالبة في تحقيقات النيابة العامة، ونتج عن الاعتداء إصابتها بإلتهابات شديدة وتمزق، وذهابها إلي الطبيب.

تهرب منها عقب وعد الزواج

وقالت الطالبة في التحقيقات، أن المتهم أخبرها أنه يريد الزواج منها، حتى إستطاع إقامة علاقة معها ثم تهرب منها وأخبرها بأنه لن يتزوجها فقامت بتحرير محضر ضده.

وأشارت الطالبة إلى أنها ذهبت إلى طبيب، وأخبرها بإصابتها بإلتهابات شديدة بدون وضوح ما إذا كانت ما زالت عذراء من عدمه، وأكدت أنها لم تقيم علاقة مع أحد سوى المتهم.

كواليس لقاء طالب الثانوية وقاصر القاهرة

وتبين من التحقيقات، أن والد الطالبة منفصل عن والدتها، وأن الأخيرة كانت تذهب إلى والد المتهم وبرفقتها بناتهم للإقامة معه وخدمته بسبب كونه كفيف.

ولكن حدثت بعض الخلافات بين العائلتين، ليظل طالب الثانوية العامة علي علاقة مع طالبة الاعدادية، وقام بإقامة علاقة عاطفية مع الطالبة، ومواقعتها أكثر من مرة.

اعترافات من المتهم

واعترف المتهم بفعلته عند توجيه سؤال "ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بمواقعة أنثى وذلك بغير رضاها، وذلك بأن اصطحبتها إلى محل سكنك موهما إياها بحبك لها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر عاما ً؟".

ليرد المتهم في اعترافاته: "حصل وأنا آسف"، وكشف المتهم عن تفاصيل تعرفه علي الطالبة، وقال أنه كان يوجد علاقات طيبة بين عائلته وعائلة الطالبة، ثم حدثت بعض المشاكل بين العائلتين، وأشار المتهم إلى أن والده مقيم معه في الشقة ولكنه كفيف، ولم يتواجد في الشقة أثناء العلاقة.

بحبها ومستعد اتجوزها

وتابع المتهم: "أنا كنت أعرفها وعلاقتنا علاقة حب مع بعض ونمنا مع بعض من ثلاث سنوات في شقتي ويوم الأحد اللي فات كانت عندي ونمنا مع بعض وهو ده كل اللي حصل وأنا والله بحبها ومستعد أتجوزها".

 

وبسؤال المتهم "كيف لك أن تتزوج فتاة ذات ثلاثة عشر ربيعا؟"، جاوب المتهم أنه يحبها ولا يعرف القانون.

عقوبات هتك العرض

أكد محسن الفرماوى، محامى مجلس الدولة، إن المشرع المصري وضع العديد من التشريعات التي تستهدف حماية الطفولة من خطر التهديد الجنسى، وأفرد العديد من النصوص العقابية التي تكفل معاقبة من تسول له نفسه انتهاك حرمة جسد الصغير.

وذلك بدءا من قانون العقوبات وانتهاء بالتشريعات المكملة له إلى الدرجة التي جعلته يصل بالعقوبة في بعض الأحيان إلى مرحلة الإعدام دون الاكتفاء بتقييد حرية الجانى.

وأشار محسن الفرماوى أن نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

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