لديها 400 ألف متابع..أول مغنية في عالم الميتافيرس

تمتلك Noonoouri أكثر من 400 ألف متابع على منصة إنستجرام Instagram ، وقد حطمت الآن رقم قياسي جديد للذكاء الاصطناعي. فأصبحت العارضة الافتراضية أول نجمة بوب رقمية حصرية - والأولى من نوعها على الإطلاق تحصل على عقد تسجيل مع شركة Warner Music.

العارضة الرقمية Noonoouri تصبح أول نجمة بوب رقمية حصرية تحصل على عقد تسجيل مع شركة Warner Music



تم إنشاء الصورة الرمزية المتحركة بواسطة مصمم الجرافيك من ميونيخ Jörg Zuber ، وظهرت لأول مرة على الساحة الاجتماعية في عام 2018 في سن 19 عامًا. ومنذ ذلك الحين ظهرت في حملات لعلامات تجارية عالمية مثل Balenciaga و Dior و Valentino ، وقامت بـ "مصافحة" (افتراضية) مع Kim Kardashian و Naomi Campbell.

بعد أن رسخت Noonoouri نفسها كعارضة أزياء وشخصية مؤثرة على Instagram ، بدأت Noonoouri مشوارها في مجال الموسيقى يوم الجمعة الماضي ، حيث أصدرت أغنيتها المنفردة الأولى "Dominoes" ، وهي تعاون مع DJ الألماني Alle Farben.

وتم إنشاء صوت Noonoouri الغنائي بواسطة ذكاء اصطناعي ، والذي يستمد الإلهام مباشرة من أصوات البشر IRL. سيتم توزيع عائدات "Dominoes" على جميع المبدعين وكتاب الأغاني والمغنين والموسيقيين الذين ساهموا في المسار.