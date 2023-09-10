تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 11 شخصا؛ لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالأقصر.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت بمشاركة مديرية أمن الأقصر، قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت، له معلومات جنائية، وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة، داخل منزله الكائن بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بمسكنه وبرفقته 10 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة، وتم العثور على حفرة بقطر 1.5 متر وعمق مترين، وتشوينات الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وكان بحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر، بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.