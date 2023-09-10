البورصة تربح 13 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأحد/، "مستهل تعاملات الأسبوع" مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفرد المصريين نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 313ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8ر1 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 04ر1 في المائة ليبلغ مستوى 85ر19577 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 22ر0 في المائة ليبلغ مستوى 98ر3831 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 53ر0 في المائة ليبلغ مستوى 19ر5643 نقطة.