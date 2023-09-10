كتمت أنفاسها حتى الموت..قرار عاجل ضد الأم المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها بالرحاب

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية أ.ب تونسية الجنسية مقيمة فى مصر لاتهامها بقتل رضيعتها بالخنق

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة قتلت عمداً المجني عليها الطفله ت.م عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها أنه قد حان وقت رحيلها شرطاً أن تضحى بكريمتها لتصاحبها إلى مأربها ، فباركت وهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها الحبل وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها ، فأحدثت الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأحرزت أداة حبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحملة أو إحرازة

