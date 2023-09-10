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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ"صدى البلد"..

باسم سمرة: التعامل مع الابن فى سفاح الجيزة كان سلسا

باسم سمرة
باسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة عن كواليس التعامل مع الممثل الذى يقدم شخصية ابنه فى مسلسل “سفاح الجيزة”، والذى يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال باسم سمرة، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “كانت هناك بعض جلسات العمل مع الطفل قبل بداية التصوير مع المخرج هادى الباجورى، وكان يهمنى أن تظهر العلاقة بين الأب وابنه بهذا الشكل لنشاهد مدى تأثير هذه العلاقة على الطرفين سواء الضابط فى عمله أو الابن فى مرحلة المراهقة، والتى تحتاج إلى تعامل ورعاية من نوع آخر، فضلا عن أن كلا منهما يلقى باللوم على الآخر لما حدث للأم، وهو ما ستوضحه الحلقات المقبلة، حيث يتهم الابن والده بالإهمال فى حق والدته، والأب يلقى باللوم والعتاب على الابن بأنه السبب فيما حدث للأم وتسبب فى وفاتها، وهذه العلاقة بين الأب وابنه جانب مختلف وجديد لم نره أيضا فى كثير من الأعمال، وكان دافعا لى أن أشارك فى العمل، والمميز أيضا فى هذا التعاون أننا لم نجد صعوبة فى التعامل سويا، خاصة أن هذا الطفل موهوب ولديه قدرات فنية جيدة”.

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مسلسل “سفاح الجيزة”

وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

الفنان باسم سمرة باسم سمرة سفاح الجيزة مسلسل سفاح الجيزة مسلسل “سفاح الجيزة”

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